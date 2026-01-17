Sant’Antonio abate ad Olevano sul Tusciano con i riti antichi dello O Strascione e dello Zampaglione

Sono tante le tradizioni legate a Sant’Antonio Abate anche sul territorio salernitano.
Tra queste quella dello Zampaglione, nel cuore antico di Olevano sul Tusciano, dove fede, tradizione e comunità si intrecciano in un fine settimana dedicato al Santo protettore degli animali.
Nei borghi, tra vicoli di pietra e memorie contadine, si rinnova una celebrazione identitaria, riconosciuta nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (IPIC), promossa e valorizzata dal Comune di Olevano sul Tusciano.
L’appuntamento, Sabato 17 Gennaio, ad Ariano, è con O Strascione: uomini in abiti montanari trascinano a valle i tronchi destinati a ‘o Catuozzo, seguendo un ritmo antico che unisce fatica e devozione. Tutti sono invitati a portare un piccolo pezzo di legna da ardere.
Domenica 18 Gennaio la benedizione degli animali e delle macchine agricole davanti alla Chiesa della parrocchia di Santa Maria, nella frazione Monticelli. Nel pomeriggio, il borgo si anima con laboratori di maschere per bambini e con la tradizionale questua di uova e salsicce. Alle 17.00 compare lo Zampaglione, spirito dei boschi che attraversa le stradine tra scampanate e catene, riportando in vita un rito arcaico e suggestivo.
Un appuntamento che custodisce la memoria, rafforza il senso di appartenenza e celebra una comunità che continua a tramandare i propri riti con orgoglio.
Ne abbiamo parlato con Renato Del Volo, presidente dell’Associazione Culturale Borgo Monticello
