Sant’Angelo a Fasanella, titoli di classici della letteratura sulle scale della scuola

Singolare iniziativa del Comune di Sant’Angelo a Fasanella per accogliere gli studenti nel primo giorno di scuola ma soprattutto per avvicinarli alla lettura, anche fuori dall’orario scolastico.
“I Malavoglia”, “Orlando”, “I Promessi Sposi”, “Uno, nessuno e centomila”, “Il nome della rosa”, “Decameron”: sono solo alcuni dei titoli e citazioni di celebri classici della letteratura italiana e internazionale che campeggiano sulle alzate delle scale interne della scuola media “Padre Francesco D’Urso”. Una singolare iniziativa che ha consentito di trasformare lo spazio scolastico in un ambiente più accogliente, creativo e, soprattutto, ricco di storie. L’iniziativa è stata promossa dal corpo docenti del piccolo istituto scolastico, che conta appena tre classi e un totale di 25 studenti.
“Un modo originale – dichiara il sindaco Bruno Tierno – che sicuramente si pone l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla lettura e stimolare il piacere di leggere anche fuori dalle aule scolastiche”. “È una scelta non casuale: Sant’Angelo a Fasanella punta a diventare il paese della poesia e dei libri, per trasmettere a giovani e meno giovani il piacere della lettura, anche fuori dalle aule della scuola”, conclude.
