Sanità, riunione del Comitato dei Medici di Medicina Generale. Una riflessione con Domenico Vrenna

18/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Parliamo delle novità riguardanti la sanità in provincia di Salerno e di quanto emerso dalla recente riunione del Comitato Aziendale dei Medici di Medicina Generale.

Tra i temi al centro della discussione le modifiche e integrazioni all’Atto Aziendale dell’ASL e la programmazione della presenza dei Medici di Assistenza Primaria nelle Case e negli Ospedali di Comunità.

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Domenico Vrenna, funzionario amministrativo presso ASL Salerno e Responsabile dell’Asl Salerno Area Sud della CGIL
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Vrenna su Atto Aziendale Asl
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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