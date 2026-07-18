Sanità, riunione del Comitato dei Medici di Medicina Generale. Una riflessione con Domenico Vrenna

Parliamo delle novità riguardanti la sanità in provincia di Salerno e di quanto emerso dalla recente riunione del Comitato Aziendale dei Medici di Medicina Generale.
Tra i temi al centro della discussione le modifiche e integrazioni all’Atto Aziendale dell’ASL e la programmazione della presenza dei Medici di Assistenza Primaria nelle Case e negli Ospedali di Comunità.
Domenico Vrenna, funzionario amministrativo presso ASL Salerno e Responsabile dell’Asl Salerno Area Sud della CGIL
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Vrenna su Atto Aziendale Asl
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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