Sanità, Punto Nascita Sapri. La Commissione Sanità vota per la revoca della chiusura. FP CGIL Salerno: “Ora la Regione intervenga prima del 27 maggio”

La V Commissione Sanità della Regione Campania, nel pomeriggio di ieri, a margine dell’audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, ha approvato all’unanimità una risoluzione che impegna il Presidente della Regione, Roberto Fico e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita.
“L’unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale,” dichiarano in una nota il Segretario Generale della FP CGIL Salerno, Antonio Capezzuto, e il Coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrenna. “L’uscita della Campania dal Piano di Rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi che sono vitali per la tenuta sociale del basso Cilento.”
Un passaggio chiave della risoluzione riguarda il contenzioso legale: la revoca della delibera regionale permetterebbe infatti di superare la materia del contendere davanti al tribunale amministrativo, evitando l’udienza già fissata per il prossimo 27 maggio.
A Radio Alfa, il segretario FP Cgil Capezzuto
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