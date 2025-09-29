Sanità, il privato peggio del pubblico. Una storia che fa riflettere, raccontata da Marica

Una donna che ha bisogno con urgenza di una RM mammella bilaterale per un serio problema tumorale.

Fa riflettere molto la storia di una signora di Buonabitacolo che per un problema tumorale serio, non potendo contare sul Sistema Sanitario Nazionale in questo periodo, la famiglia ha deciso di rivolgersi ad un centro privato nel Salernitano, la cui risposta è stata: il primo appuntamento possiamo fissarlo a fine ottobre al costo di 300 euro. Troppo tardi visto i tempi che hanno dato i medici per gli accertamenti. Insistendo però sull’urgenza dell’esame la risposta è stata: “Con un costo aggiuntivo di 150 euro possiamo anticiparla per il 26 settembre”.

La triste storia di “malasanità” dalla signora Marica.
