Sanità, la sfida è nei piccoli Comuni. Il punto con Francesco Morra, presidente di ANCI Campania.
Federsanità ANCI Campania avvia una nuova fase di organizzazione e rilancio delle proprie attività, con l’obiettivo di rafforzare il raccordo tra sistema sanitario, amministrazioni locali e territori. Al centro dell’ultima assemblea l’approvazione dello Statuto regionale in linea con quello nazionale e la definizione delle prospettive di lavoro dell’associazione.
“Vogliamo rilanciare il ruolo di Federsanità ANCI Campania come luogo di confronto, proposta e collaborazione tra istituzioni sanitarie ed enti locali. La sfida è contribuire a una sanità sempre più vicina ai cittadini, rafforzando l’integrazione sociosanitaria, la medicina territoriale e la capacità di rispondere ai bisogni delle comunità” dichiara Gennaro Sosto, presidente di Federsanità ANCI Campania.
“Non può esserci una programmazione sanitaria efficace senza il coinvolgimento dei Comuni” ha sottolineato a Radio Alfa oggi, in diretta, Francesco Morra, presidente di ANCI Campania
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Morra su sanità
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