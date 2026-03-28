Sanità, la Regione Campania esce dal Piano di Rientro. Il Ministero ha dato l’Ok

Il Ministero della Salute ha accolto la richiesta di uscita dal piano di rientro della Regione Campania. Nel corso del tavolo di verifica con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ieri, sono stati esaminati i risultati raggiunti in merito alle richieste formulate dal Ministero nel corso delle verifiche intermedie che si sono svolte lo scorso anno.
Era stato richiesto di poter verificare l’effettivo miglioramento dei programmi di screening, di potenziamento dei posti letto di Rsa e di poter dimostrare il consolidamento dei dati di corretta erogazione dei Lea (Livelli essenziali di assistenza).
Dalla documentazione presentata, ieri al tavolo ministeriale, emerge che la Regione Campania ha raggiunto la sufficienza nelle tre aree di assistenza monitorate dal Nuovo Sistema di Garanzia confermando il risultato dell’anno precedente. Si riscontrano inoltre significativi miglioramenti relativi agli screening e ai letti di Rsa. La documentazione ricevuta ha quindi permesso di accogliere la richiesta di uscita dal piano di rientro.
Era una buona molto attesa perché la Regione può programmare investimenti, assumere personale, ammodernare strutture e tecnologie, rafforzare nel suo complesso il sistema sanitario.
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