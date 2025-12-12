Sanita’, la Cisl FP Campania chiede un confronto con Fico su indennita’ al personale. Il punto con Pietro Antonacchio

Sanita’, la Cisl FP Campania chiede un confronto con Fico su indennita’ al personale.
La Cisl Funzione Pubblica della Campania contesta il decreto dirigenziale 99 del 5 dicembre scorso e chiede all’autorità istituzionale di “far rispettare ai burocrati il vigente contratto di lavoro, in particolare l’art. 9 che riserva espressamente la partecipazione ai tavoli negoziali alle sole organizzazioni sindacali di categoria firmatarie, a partire dalla Cisl, unica confederazione che ha detto sì al Ccnl 2022-2024 attualmente vigente”.
Secondo la Cisl è’ un atto che travalica le più elementari norme contrattuali e che impone l’apertura immediata di un confronto con il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, al fine di ripristinare corrette relazioni sindacali come previsto dalla norma. Ne abbiamo parlato in diretta con il capo dipartimento sanità pubblica e privata della Cisl Salerno, Pietro Antonacchio
Ascolta
Antonacchio su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.