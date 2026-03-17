Sanità. In Campania mancano 643 medici di base e nel 2028 ne andranno in pensione 1147.

In Italia mancano 5.716 medici di famiglia distribuiti in 18 Regioni. Tra le situazioni più critiche anche quella della Campania dove mancano 643 medici.
Lo evidenzia l’analisi della Fondazione Gimbe basata su dati Sisac.
Per garantire una distribuzione omogenea e capillare dei medici di famiglia, tenendo conto della prossimità e della densità abitativa, la Fondazione Gimbe ha assunto come riferimento il rapporto ottimale di un medico ogni 1.200 assistiti. Numero però lontano dalla realtà: al primo gennaio 2025, i 36.812 medici di famiglia avevano in carico oltre 50,9 milioni di assistiti, con una media di 1.383 a testa e marcate differenze regionali. In Campania, in media, un medico assiste 1.425 pazienti. “Con livelli di saturazione così elevati viene limitato il principio della libera scelta”, commenta il presidente Gimbe Nino Cartabellotta.
Ma intanto è proprio la Campania la regione con il più alto numero di medici di medicina generale che entro il 2028 raggiungeranno l’età di pensionamento (70 anni). Sono infatti 1.147
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