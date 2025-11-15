Sanità in Campania. Per il Tar, la Regione fuori dal piano rientro. Il Ministero presenta appello al Consiglio di Stato

La Sanità della Campania può uscire dal Piano di rientro dei debiti precedenti e tornare regolarmente in gestione alla Regione.
Il Tar Campania ha dato ragione alla battaglia che il governatore Vincenzo De Luca porta avanti da oltre due anni, diffidando il Ministero della Salute a far uscire la Regione dal Piano.
La sanità della Campania, era stata commissariata nel 2009 uscendone nel dicembre 2019 rimanendo però nel piano di rientro “senza alcuna ragione oggettiva” ha detto oggi De Luca. “E’ una misura che penalizza i punti nascita di Sapri, Polla, Piedimonte Matese, Sessa Aurunca, e penalizza tutta la sanità campana perchè ci impedisce di utilizzare anche fondi di bilancio per progetti-obiettivo che possono migliorare le prestazioni” così De Luca parlando oggi con i giornalisti a Salerno, ribadendo che, secondo il Tar, la Campania ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti dalla legge e “mantenere la Campania in piano di rientro è un abuso”. Nel corso dell’incontro con la stampa, De Luca ha poi affermato che nel Ministero della Salute sono state fatte vergognose operazioni clientelari.
Il Ministero della Salute ha fatto sapere comunque che presenterà appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar.
