Sanità, i cittadini attendono risposte. A Radio Alfa Vincenzo Bottiglieri USB Pensionati Salerno.
Una rappresentanza di A.Ba.Co. Regionale Campania, della USB REGIONALE Campania e la FEDERAZIONE USB SALERNO ieri hanno incontrato presso la sede della ASL Salerno, il Direttore Generale Gennaro Sosto.
Liste d’attesa, case ed ospedali di comunità, emergenza pronto soccorso e più in generale la sanità pubblica questi gli argomenti affrontati. Maggiore impegno affinché si possa arrivare a rispettare i tempi per le liste di attesa previsti dalle norme, in base ai codici di priorità indicati dal medico di base ma anche il diritto dell’assistito di essere informato dallo Sportello CUP di eventuali rinunce fatte ad offerte che non rispondano esattamente alle richieste ed ai luoghi ove deve avvenire la visita o l’esame. Abbiamo approfondito il tema con Vincenzo Bottiglieri del Coordinamento USB Pensionati Salerno
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Bottiglieri su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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