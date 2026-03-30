Sanità, Fico: “Uscita dal piano di rientro lavoro enorme della giunta precedente”

Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico è tornato a parlare dell’uscita della Regione dal Piano di rientro sanitario, che vuol dire poter programmare investimenti, assumere personale, ammodernare strutture e tecnologie, rafforzare complessivamente il sistema sanitario campano.
Lo ha fatto parlando a margine di un evento a Napoli. “Per l’uscita della Regione Campania dal piano di rientro della sanità un lavoro enorme è stato fatto dalla Giunta precedente rispetto al raggiungimento degli obiettivi dei Lea e dell’equilibrio finanziario – ha detto Fico – senza il quale non saremmo potuti uscire, però questo ultimo metro è stato un metro molto importante perché poteva determinare una nuova empasse che non c’è stata”.
“Abbiamo lavorato negli ultimi tre mesi in modo dialogante, istituzionale, con il ministero che aveva comunque fatto un ricorso al Consiglio di Stato e non sappiamo come sarebbe finito il ricorso”. “Detto questo – aggiunge – è molto importante lavorare con i ministeri nell’ottica dell’interesse generale. Quindi in questi tre mesi ci abbiamo provato e ringrazio il ministro per come è stato leale nei confronti anche della Regione. Adesso dobbiamo, come sempre, lavorare seriamente, in modo molto strutturato, scrivere il piano ospedaliero della Regione CAMPANIA, lavorare sulla sanità territoriale, sulle case di comunità, gli ospedali di comunità, sulla telemedicina, lavorare sulla rete di emergenza urgenza ed è quello che farò”. Così Fico.
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