Sanità, Fico: “Puntiamo a uscire dal piano di rientro e azzerare le liste d’attesa”

Sanità in primo piano per il presidente della Regione Campania, Fico.
“Sto lavorando insieme al ministero della Salute per uscire dal piano di rientro. È un obiettivo che mi sono posto e che la mia giunta si è posta e stiamo lavorando e speriamo di ottenere questo risultato prima possibile”. Lo ha detto, infatti, Roberto Fico, a margine dell’inaugurazione del nuovo spazio di accoglienza al piano terra dell’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli.
“Sulle liste di attesa nella sanità ho fatto più di una riunione con tutte le direzioni generali, con la direzione generale della sanità della Campania e ho chiesto dei report molto specifici che sto insieme al team studiando”.
Fico ha risposto anche sul problema delle aggressioni al personale degli ospedali: “il front office – ha detto – va potenziato ma ci sono anche delle prospettive normative regionali che noi possiamo attuare. Sul modello di gestione dei pronto soccorsi e dell’accoglienza delle persone che arrivano al pronto soccorso ci sono infatti dei meccanismi e dei modelli che possono essere molto utili per la tutela e il personale sanitario e anche per dare maggiori informazioni e migliori informazioni alle persone che aspettano e che intanto vogliono capirne il motivo. Ci sono su questo dei modelli che possiamo portare anche qui in Campania”.
