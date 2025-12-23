Sanità, Dipendenti protestano per ritardi in spettanze. La denuncia di Tomasco del Nursidn

Il sindacato della Sanità, Nursind provinciale di Salerno, denuncia pubblicamente ritardi, disparità e silenzi che stanno pesando sulle tasche e sulla dignità di tanti lavoratori del settore.
“Non stiamo parlando di favori o di regali di Natale, ma di soldi dovuti, maturati con il lavoro quotidiano” ha dichiarato a Radio Alfa Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno. Il segretario Tomasco aggiunge anche che “è inaccettabile che a fine anno molti dipendenti si ritrovino senza il saldo della produttività, senza il rimborso fiscale e, soprattutto, senza una spiegazione. Qui non c’è solo disorganizzazione, c’è una mancanza di rispetto verso chi manda avanti i servizi ogni giorno”.
Ecco l'intervista in diretta al segretario generale del Nursind Salerno, Biagio Tomasco
Tomasco su sanità
