Sanità Campania, il consigliere regionale Alaia indagato nel concorso per veterinari

Il consigliere regionale, Enzo Alaia, presidente della Commissione sanità alla Regione Campania, è indagato con altre cinque persone per presunte irregolarità nei concorsi all’Asl di Salerno. Si tratterebbe del conorso per veterinari. Alaia avrebbe favorito alcuni aspiranti a superare il concorso.
Alla base dell’inchiesta ci sarebbero alcune intercettazioni. Il consigliere regionale ha ammesso di essere coinvolto nell’inchiesta, ma allo stesso tempo si è detto del tutto estraneo ai fatti che gli vengono indicati, esprimendo la massima fiducia nell’operato della magistratura. La notizia è in primo piano sul quotidiano online “L’Ora della Sera”. Ne abbiamo parlato in diretta con il collega Andrea Pellegrino. Ascolta
Andrea Pellegrino su indagini concorso asl
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
