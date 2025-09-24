Sanità Campania, il consigliere regionale Alaia indagato nel concorso per veterinari

24/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Il consigliere regionale, Enzo Alaia, presidente della Commissione sanità alla Regione Campania, è indagato con altre cinque persone per presunte irregolarità nei concorsi all’Asl di Salerno. Si tratterebbe del conorso per veterinari. Alaia avrebbe favorito alcuni aspiranti a superare il concorso.

Alla base dell’inchiesta ci sarebbero alcune intercettazioni. Il consigliere regionale ha ammesso di essere coinvolto nell’inchiesta, ma allo stesso tempo si è detto del tutto estraneo ai fatti che gli vengono indicati, esprimendo la massima fiducia nell’operato della magistratura. La notizia è in primo piano sul quotidiano online “L’Ora della Sera”. Ne abbiamo parlato in diretta con il collega Andrea Pellegrino. Ascolta
Andrea Pellegrino su indagini concorso asl
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento