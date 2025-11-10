Sanità, arriva in anticipo l’influenza. Occhinegro (FIMP): “Parlatene con i pediatri e vaccinate i vostri bambini”

Arriverà probabilmente in anticipo l’influenza quest’anno e l’invito che fanno i pediatri di famiglia è quello di vaccinare i più piccoli anche perché, la vaccinazione sarà gratuita anche per la fascia d’età sotto i sei anni. Dopo tanto tempo, come richiesto dai pediatri della FIMP, questa forma di prevenzione è stata estesa ai bambini sotto i sei anni d’eta’ considerati categoria a rischio.
La vaccinazione potrà essere effettuata dai sei mesi in sù. E’ importante questa forma di prevenzione anche perché i più piccoli sono quelli che si ammalano maggiormente perché il loro sistema immunitario incontra il virus per le prime volte ed e’ meno pronto ad affrontarlo. Inoltre questa fascia d’età è suo malgrado uno dei veicoli principali di diffusione del virus.
Una prevenzione necessaria anche perché l’influenza quest’anno si preannuncia intensa e con più casi rispetto agli anni passati. La previsione e’ stata fatta in base a quanto osservato in Australia dove i due virus che circolano sembrerebbero più capaci di ingannare parzialmente la risposta immunitaria.
Nel nostro paese si ipotizza un picco, tra gennaio e febbraio, fino a 20 milioni di casi.
“E’ già qualche settimana che si è avviata la campagna vaccinale antinfluenzale (e che si prolungherà almeno fino ad inizio anno nuovo) che come negli ultimi anni vede tra i candidati alla protezione non solo i bambini con patologia cronica (che andrebbero vaccinati fino alla maggiore età) , ma anche quelli sani nella fascia d’età compresa tra i 6 mesi e i sei anni , in particolare quelli che frequentano asili nido o scuola dell’ infanzia.”
A dichiararlo il Segretario della FIMP Salerno Aurelio Occhinegro in diretta a Radio Alfa
