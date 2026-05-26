San Valentino Torio, Michele Strianese sindaco per la terza volta

A San Valentino Torio è stato rieletto sindaco Michele Strianese, al suo terzo mandato. Ha ottenuto oltre il 77% delle preferenze, un risultato che conferma la grande fiducia che la comunità nutre nei suoi confronti.
Dopo l’euforia della vittoria, è tempo di rimettersi a lavoro, per dare risposte ai cittadini, lavorando in sinergia con gli enti sovracomunali.
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strianese
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