San Valentino Torio, Michele Strianese sindaco per la terza volta

26/05/2026 Politica, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

A San Valentino Torio è stato rieletto sindaco Michele Strianese, al suo terzo mandato. Ha ottenuto oltre il 77% delle preferenze, un risultato che conferma la grande fiducia che la comunità nutre nei suoi confronti.

Dopo l’euforia della vittoria, è tempo di rimettersi a lavoro, per dare risposte ai cittadini, lavorando in sinergia con gli enti sovracomunali.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ascolta
strianese
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento