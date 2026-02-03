San Valentino, ai Centri Analisi Biochimica si celebra la festa dell’amore e della salute del cuore

In occasione di San Valentino, i Centri Analisi Biochimica celebrano l’amore e la salute del cuore con una speciale iniziativa dedicata alla prevenzione cardiovascolare perché amare significa prendersi cura di sé e delle persone che si amano.
Per tutto il mese di febbraio è disponibile il Check-Up Cuore completo a un prezzo promozionale, pensato per offrire uno strumento concreto di attenzione e cura per la propria salute. Un gesto d’amore che va oltre i fiori e i regali tradizionali, trasformandosi in un investimento importante per il futuro.
Il Check-Up Cuore proposto da Biochimica è un pacchetto di analisi approfondito, studiato per valutare in modo accurato il rischio cardiovascolare. Comprende esami di base e biomarcatori avanzati, utili a individuare precocemente eventuali alterazioni.
“Prendersi cura del cuore è un atto d’amore verso se stessi e verso chi ci sta accanto – sottolineano dai Centri Biochimica –. La prevenzione consente di conoscere il proprio stato di salute e di intervenire in modo tempestivo, anche quando non sono presenti sintomi evidenti”.
La promo speciale di San Valentino prevede il Check-Up Cuore completo a soli 95 euro, anziché 165 euro. L’offerta è valida solo per il mese di febbraio ed è disponibile in tutte le sedi Biochimica.
I Centri Analisi Biochimica sono presenti a Padula, Atena Lucana e Battipaglia, oltre al Centro Medico Polispecialistico Biochimica di Atena Lucana, garantendo professionalità, affidabilità e attenzione al paziente. In occasione di San Valentino, scegliere la prevenzione significa fare un regalo che dura nel tempo. Perché il vero amore inizia dalla salute del cuore.
