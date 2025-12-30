San Silvestro e Capodanno, Salerno tra le località più attrattive secondo Abbac. I dati dal presidente Agostino Ingenito

Salerno si conferma tra le destinazioni più attrattive della Campania per il Capodanno 2025, con livelli di occupazione turistica in crescita e molte strutture già vicine al tutto esaurito nelle aree centrali maggiormente collegate agli eventi pubblici.
È quanto emerge da un sondaggio dell’Abbac – Associazione dei B&B e affittacamere – che ha analizzato l’andamento delle prenotazioni nelle principali località regionali. Secondo i dati, la permanenza media dei visitatori a Salerno sarà di due notti, con un costo che oscilla tra 80 e 150 euro a camera matrimoniale. A registrare la domanda più intensa sono gli alloggi situati nei pressi del centro storico e delle zone interessate dalle iniziative di fine anno, in particolare quelle collegate alle celebrazioni pubbliche.
Molti turisti scelgono Salerno per la facile raggiungibilità e per un rapporto qualità-prezzo ritenuto competitivo rispetto ad altre mete campane. La maggior parte dei visitatori proviene dall’Italia, mentre tra gli stranieri prevalgono francesi, spagnoli e polacchi.
“Il comportamento della domanda continua a cambiare, con prenotazioni sempre più concentrate a ridosso della partenza e condizionate da meteo e trasporti” evidenzia il presidente Abbac, Agostino Ingenito. “L’inflazione e l’incertezza internazionale frenano le scelte di viaggio, ma Salerno e la Costiera Amalfitana riescono e comunque a mantenere un interesse elevato grazie agli eventi organizzati e alla capacità di accoglienza”.
Agostino Ingenito, questa mattina, è stato nostro ospite in diretta. Ha anche fornito dei consigli per evitare le truffe.
