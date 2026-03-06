San Mauro Cilento, la mela “uaitanedda” riconosciuta dal Ministero dell’agricoltura tra i PAT 

06/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Ancora un riconoscimento per un prodotto tipico cilentano, la mela “uaitanedda” di San Mauro Cilento.

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha riconosciuto tra i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) questa pianta da frutto.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Come si legge nell’indice dei prodotti tipici della Regione Campania, “è una mela di colore verde che vira verso il giallo a maturazione completa. Ha una forma conica ed asimmetrica, di piccole dimensioni, polpa bianca e croccante, media succosità ad ossidazione elevata, sapore dolce-acidulo. La pianta è di scarsa produttività, matura all’inizio dell’estate ed è di bassa rigogliosità con tronco esile”.

Soddisfazione è stata espressa dal comune di San Mauro Cilento, zona di produzione di questo frutto tipico.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Notizie correlate

Lascia un Commento