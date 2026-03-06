San Mauro Cilento, la mela “uaitanedda” riconosciuta dal Ministero dell’agricoltura tra i PAT 

Ancora un riconoscimento per un prodotto tipico cilentano, la mela “uaitanedda” di San Mauro Cilento.
Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha riconosciuto tra i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) questa pianta da frutto.
Come si legge nell’indice dei prodotti tipici della Regione Campania, “è una mela di colore verde che vira verso il giallo a maturazione completa. Ha una forma conica ed asimmetrica, di piccole dimensioni, polpa bianca e croccante, media succosità ad ossidazione elevata, sapore dolce-acidulo. La pianta è di scarsa produttività, matura all’inizio dell’estate ed è di bassa rigogliosità con tronco esile”.
Soddisfazione è stata espressa dal comune di San Mauro Cilento, zona di produzione di questo frutto tipico.
