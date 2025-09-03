San Matteo a Salerno, nuove ipotesi sul percorso della processione del 21 settembre

Sarà una processione di San Matteo, quella del prossimo 21 settembre, differente, quanto al percorso, da quella che i salernitani sono stati abituati a conoscere nel corso degli anni: i lavori nel tratto del corso compreso tra via Velia e l’intersezione con via Adolfo Cilento, infatti, scaturiranno una modifica del tragitto che le statue dei santi abitualmente percorrono.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’itinerario, salvo ulteriori modifiche, sarà il seguente: il corteo percorrerà il corso principale fino all’intersezione con via Velia, da lì scenderà verso la rotonda e raggiungerà il lungomare fino a piazza Dante, dove si terrà la benedizione.

Abbiamo commentato la vicenda con il colelga Andrea Pellegrino, direttore dell’Ora della Sera.
Andrea Pellegrino su percorso processione S.Matteo
