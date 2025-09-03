San Matteo a Salerno, nuove ipotesi sul percorso della processione del 21 settembre

Sarà una processione di San Matteo, quella del prossimo 21 settembre, differente, quanto al percorso, da quella che i salernitani sono stati abituati a conoscere nel corso degli anni: i lavori nel tratto del corso compreso tra via Velia e l’intersezione con via Adolfo Cilento, infatti, scaturiranno una modifica del tragitto che le statue dei santi abitualmente percorrono.
Stando alle ultime indiscrezioni, l’itinerario, salvo ulteriori modifiche, sarà il seguente: il corteo percorrerà il corso principale fino all’intersezione con via Velia, da lì scenderà verso la rotonda e raggiungerà il lungomare fino a piazza Dante, dove si terrà la benedizione.
Abbiamo commentato la vicenda con il colelga Andrea Pellegrino, direttore dell’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su percorso processione S.Matteo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
