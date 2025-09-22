San Matteo, migliaia di fedeli a Salerno per seguire la tradizionale processione. Il racconto di Tommaso Siani

Al Duomo di Salerno, ieri mattina, il Solenne Pontificale in onore del patrono san Matteo. A presiedere la cerimonia religiosa il cardinale Angelo De Donatis, con l’arcivescovo Andrea Bellandi. Tra i presenti il sindaco Vincenzo Napoli, il prefetto Francesco Esposito, il questore Giancarlo Conticchio e altri rappresentanti delle politica e delle istituzioni locali.
Il cardinale De Donatis nell’omelia ha affermato, tra le altre cose: “Sentiamo vicine quelle popolazioni sofferenti private della loro dignità e chiediamo intercessione come ha detto il Papa per una Pace disarmata e disarmante”. In serata, poi, la consueta processione con la partecipazione di migliaia di fedeli.
Della giornata di festa patronale che si è intrecciata con la gara in trasferta della Salernitana abbiamo parlato con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano “La Città di Salerno”.
Tommaso Siani su San Matteo
