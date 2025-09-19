San Matteo, al Duomo di Salerno la messa degli sportivi. Attenzione al piano traffico

È quasi tutto pronto per il 21 settembre, giorno in cui i salernitani si ritroveranno nuovamente per onorare il patrono della città, San Matteo. La Salernitana, al completo, ha partecipato ieri nella Cattedrale di San Matteo alla tradizionale messa degli sportivi, un appuntamento inserito nei festeggiamenti per il patrono della città di Salerno. Tra le strade – da qualche ora – l’aria di festa si mischia agli odori dei piatti tipici tra preparativi e spasmodica attesa per un appuntamento annuale che vive di ricordi ed emozioni tra veracità e festa.
Ieri sera, un “assaggio” di festa proprio tra quei vicoli stretti dove davanti al famoso “Vicolo della Neve” i portatori e le paranze hanno potuto degustare il panino con la milza, tipico della settimana. Quelle stesse strade che saranno interessate dai divieti e dispositivi di traffico messi nero su bianco dall’amministrazione comunale del sindaco Napoli e dall’assessore alla mobilità Galdi.
Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con la collega Brigida Vicinanza del Mattino di Salerno, che nel dettaglio ci ha illustrato il piano traffico il giorno di San Matteo.
