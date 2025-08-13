San Marco in Festa dal 14 al 16 agosto a Teggiano. Tradizioni, sapori e comunità. I dettagli con Francesco Di Mieri

Appuntamento con la decima edizione dell’evento San Marco in Festa alla frazione San Marco nel comune di Teggiano, in piazza, da domani venerdì 14 Agosto a sabato 16 Agosto.
Tre giorni di tradizioni, sapori e comunità. Tutte le sere musica, balli e tanto divertimento, anche per i più piccoli.
Ottima gastronomia e il piatto tipico per eccellenza della tradizione teggianese: gli stufati.
Info sulla pagina Facebook Il Mosaico
Nostro ospite uno dei promotori, Francesco Di Mieri
Ascolta
Di Mieri su San Marco in festa
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
