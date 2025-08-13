San Marco in Festa dal 14 al 16 agosto a Teggiano. Tradizioni, sapori e comunità. I dettagli con Francesco Di Mieri

13/08/2025 Cultura, Eventi, Primo Piano, Spettacolo Nessun commento

Appuntamento con la decima edizione dell’evento San Marco in Festa alla frazione San Marco nel comune di Teggiano, in piazza, da domani venerdì 14 Agosto a sabato 16 Agosto.

Tre giorni di tradizioni, sapori e comunità. Tutte le sere musica, balli e tanto divertimento, anche per i più piccoli.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
La Principessa Costanza 30ª Edizione, 11, 12 e 13 Agosto a Teggiano (SA)
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Ottima gastronomia e il piatto tipico per eccellenza della tradizione teggianese: gli stufati.

Info sulla pagina Facebook Il Mosaico

Nostro ospite uno dei promotori, Francesco Di Mieri

Ascolta
Di Mieri su San Marco in festa
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

Lascia un Commento