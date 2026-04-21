San Cipriano Picentino, più sicurezza per i cittadini: nuove telecamere in Via Italia

È stata completata a San Cipriano Picentino l’installazione del sistema di videosorveglianza a Pezzano vecchio, che permetterà il monitoraggio dei due accessi alla frazione.
Questo intervento rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso di tutela del territorio: amplia la rete già presente nei punti di accesso all’abitato, in attesa dell’ulteriore intervento di miglioramento e potenziamento della videosorveglianza che a breve si realizzerà, grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno, in altri punti strategici del territorio comunale, per garantire supporto al lavoro delle Forze dell’Ordine nella vigilanza del territorio e più sicurezza possibile ai cittadini.
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