San Cipriano Picentino, più sicurezza per i cittadini: nuove telecamere in Via Italia

21/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

È stata completata a San Cipriano Picentino l’installazione del sistema di videosorveglianza a Pezzano vecchio, che permetterà il monitoraggio dei due accessi alla frazione.

Questo intervento rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso di tutela del territorio: amplia la rete già presente nei punti di accesso all’abitato, in attesa dell’ulteriore intervento di miglioramento e potenziamento della videosorveglianza che a breve si realizzerà, grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno, in altri punti strategici del territorio comunale, per garantire supporto al lavoro delle Forze dell’Ordine nella vigilanza del territorio e più sicurezza possibile ai cittadini.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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