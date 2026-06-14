Salute. La dottoressa Graziella Babino a Bari per il congresso macroregionale di dermatologia area sud. L’intervista

Si è tenuto a Bari, il 12 giugno scorso, il congresso macroregionale di dermatologia area sud, nato da un progetto congiunto delle 2 più importanti società italiane di dermatologia SIDeMaST e ADOI.
Un evento a cui ha preso parte anche la dottoressa Graziella Babino, Dirigente medico presso la clinica dermatologica dell’A.O.R. “San Carlo” dell’Universita’ degli Studi della Basilicata e docente del Master di II livello in “Scienze Tricologiche” dell’Università degli Campania “Luigi Vanvitelli”, la cui presentazione ha riguardato i profili di risposta dei pazienti alle nuove terapie sulla alopecia areata.
Cos’è’ l’alopecia areta e quali sono le terapie innovative negli ultimi anni? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Babino.
Ascolta
Babino su congresso macroregionale di dermatologia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.