Salute. La dottoressa Graziella Babino a Bari per il congresso macroregionale di dermatologia area sud. L’intervista

14/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Si è tenuto a Bari, il 12 giugno scorso, il congresso macroregionale di dermatologia area sud, nato da un progetto congiunto delle 2 più importanti società italiane di dermatologia SIDeMaST e ADOI. 

Un evento a cui ha preso parte anche la dottoressa Graziella Babino, Dirigente medico presso la clinica dermatologica dell’A.O.R. “San Carlo” dell’Universita’ degli Studi della Basilicata e docente del Master di II livello in “Scienze Tricologiche” dell’Università degli Campania “Luigi Vanvitelli”, la cui presentazione ha riguardato i profili di risposta dei pazienti alle nuove terapie sulla alopecia areata.

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Cos’è’ l’alopecia areta e quali sono le terapie innovative negli ultimi anni? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Babino.

Ascolta
Babino su congresso macroregionale di dermatologia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

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