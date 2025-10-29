Salerno vive un’emergenza clochard? Il punto con Rossano Braca Presidente di Venite Libenter OdV 

Salerno vive un’emergenza clochard.
Sono state rimosse le ultime tre panchine presenti in Piazzetta Bolognini, nel quartiere Carmine a Salerno. Insomma risolta la questione, apparentemente, del degrado per la presenza di clochard che creavano non pochi disagi ai fedeli e ai residenti della zona. Certo però non è stato risolto il problema di dare una degna e necessaria collocazione, con assistenza ed aiuto ai tanti senza fissa dimora che vivono anche nella città di Salerno. Infatti nelle ultime ore è comparso un nuovo accampamento in via Vernieri e di piazza Portarotese, praticamente davanti all‘ingresso della fermata Duomo della metro, sotto il Trincerone ferroviario. Una sorta di contraltare alla rimozione forzata di tutte le panchine da piazzetta Bolognini, nel quartiere Carmine. Dunque pare chiaro che Salerno vive un’emergenza clochard con i senza fissa dimora che provano a trovare un giaciglio per dormire dove capita. Ne abbiamo discusso con Rossano Braca Presidente di Venite Libenter OdV
