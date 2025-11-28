Salerno, visita del vescovo Bellandi al Centro Anfass Giovanni Caressa

Una mattinata emozionante quella di oggi al centro diurno Anfass “Giovanni Caressa” di Fuorni a Salerno, che ha accolto il vescovo monsignor Andrea Bellandi, ricevuto dal Presidente della Fondazione Anffas Salerno, Salvatore Parisi, e dal Coordinatore Regionale Anffas Campania, Alessandro Parisi.
Particolare emozione ha suscitato il gesto della giovane Sara, persona con disabilità che ha voluto donare i suoi dipinti su tela all’Arcivescovo, prima di stringergli un caloroso abbraccio e pronunciare poche, toccanti parole: «Vi ricorderete di me quando guarderete questi lavori».
Al termine, il Vescovo ha incontrato i numerosi ospiti del centro, condividendo con loro un momento di ascolto, vicinanza e dialogo, testimonianza concreta dell’attenzione pastorale verso una realtà che rappresenta un punto di riferimento per tante famiglie del territorio.
Ne abbiamo parlato con il Presidente della Fondazione Anffas Salerno, Salvatore Parisi.
