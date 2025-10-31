Salerno, via Santoro. Rifatti i parcheggi a pettine, anzi no. Cambia tutto in 24 ore. L’intervento di Rino Avella

31/10/2025 Attualità, Primo Piano
Sorpresa e rabbia da parte dei residenti di via Santoro a Salerno, l’arteria di fondamentale importante perchè mette in collegamento corso Garibaldi con il lungomare, attraversata da migliaia di vetture al giorno. 
Nel giro di 24 ore, il comune ha realizzato le strisce blu per la sosta, a pettine. Neanche il tempo di abituarsi all’idea che dopo poche ore, tutto è stato cancellato e le strisce sono state realizzate a raso. 
Circostanza che secondo i cittadini del posto, elimina molti posti auto. 

Sulla vicenda oggi è intervenuto in diretta a Radio Alfa, il consigliere comunale Rino Avella, componente della Commissione mobilità del comune di Salerno. 

parcheggi via santoro
