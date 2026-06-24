Salerno, Universo Beach. Partiti i nuovi carotaggi per analizzare il materiale usato per il ripascimento

Sono iniziati questa mattina, sulla spiaggia nota come Universo Beach a Salerno, i carotaggi richiesti dal Comune per analizzare, nuovamente, la qualità della sabbia usata per il ripascimento.
Presenti i dirigenti comunali, tra cui il direttore dei lavori, ma anche i rappresentanti del consorzio Infratech aggiudicatario dell’appalto pubblico. Nelle ultime ore, è in atto una sorta di scontro tra il consorzio e l’amministrazione. L’impresa ha infatti categoricamente respinto al mittente le accuse lanciate da Palazzo di Città che, sospendendo i lavori, aveva puntato il dito proprio contro l’impresa che non avrebbe utilizzato il materiale concordato.
La Infratech, in un comunicato, due giorni fa, ha ribadito che il comune aveva approvato l’uso del materiale prima che cominciassero i lavori. L’intervento tecnico di questa mattina servirà a capire se la “sabbia” usata rispetti o meno i parametri previsti. Intanto, la stessa impresa ha vinto anche altre due gare per altrettanti interventi per il ripascimento e la protezione del litorale.
Il sindaco Vincenzo De Luca ha annunciato l’affidamento di una consulenza tecnica esterna all’ingegnere Franco Guiducci, con l’obiettivo di effettuare una verifica approfondita sullo stato degli interventi, sulle procedure adottate e sulle eventuali problematiche tecniche e amministrative riscontrate nel corso dell’ultimo anno.
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