Salerno tra le città più congestionate da traffico al mondo, i dati e la riflessione con Il Mattino di Salerno

02/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
La città di Salerno è tra le città più congestionate dal traffico al mondo. Secondo Inrix, società americana che analizza flussi di mobilità urbana, risulta tra le prime 200 al mondo. Quasi nessuna strada della città si salva dal caos traffico.

Ogni anno i salernitani perdono, in media, più di 40 ore in mezzo al traffico.  Sul Mattino di Salerno, oggi in edicola, è stata disegnata una mappa delle strade più malate da traffico. Noi ne abbiamo parlato con il collega Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su caos traffico a Salerno
AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

