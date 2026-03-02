Salerno tra le città più congestionate da traffico al mondo, i dati e la riflessione con Il Mattino di Salerno

La città di Salerno è tra le città più congestionate dal traffico al mondo. Secondo Inrix, società americana che analizza flussi di mobilità urbana, risulta tra le prime 200 al mondo. Quasi nessuna strada della città si salva dal caos traffico.
Ogni anno i salernitani perdono, in media, più di 40 ore in mezzo al traffico. Sul Mattino di Salerno, oggi in edicola, è stata disegnata una mappa delle strade più malate da traffico. Noi ne abbiamo parlato con il collega Gianluca Sollazzo.
Gianluca Sollazzo su caos traffico a Salerno
