Salerno tra le città italiane più congestionate dal traffico, Michele Buonomo ci ha spiegato le cause e le soluzioni

Il rapporto 2025 sulla congestione urbana di “Inrix” colloca Salerno al 13esimo posto in Italia e al 156esimo nel mondo per congestione da traffico cittadino. Ogni automobilista salernitano ha perso in media 46 ore nel traffico, con un incremento del 7% rispetto al 2024 e del 18% rispetto al 2023. In appena due anni, dunque, il tempo trascorso in coda è cresciuto di quasi un quinto.
Salerno, con le sue 46 ore di traffico, si colloca davanti a Napoli, pur avendo una popolazione e un’estensione urbana nettamente inferiori rispetto a molte delle città che la precedono. In termini percentuali, questo significa che un automobilista salernitano perde circa il 20% di tempo in più rispetto a un napoletano e solo il 15% in meno rispetto a un milanese.
Sul fronte internazionale, Salerno risulta oggi più congestionata anche di Barcellona, dove nel 2025 gli automobilisti hanno perso 41 ore nel traffico, circa il 12% in meno rispetto al capoluogo campano. Un dato che colpisce se si considera che Barcellona è una metropoli europea con milioni di residenti, un flusso turistico continuo e una rete di trasporto pubblico molto più estesa e strutturata.
Per capire le cause di questa grave congestione dovuta al traffico cittadino nella città di Salerno abbiamo ospitato in diretta Michele Buonomo, componente del direttivo nazionale di Legambiente.
Ascolta
Michele Buonomo su congestione traffico a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.