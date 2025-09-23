Salerno, tentato omicidio in Germania, rumeno arrestato a Baronissi

La Squadra mobile di Salerno ha eseguito un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche nei confronti di un 37enne romeno. I reati contestati sono di tentato omicidio e lesioni personali volontarie aggravate, commessi in Germania.

In seguito alle ricerche effettuate dagli agenti, su segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Divisione Sirene, il ricercato dalle autorità tedesche è stato rintracciato, dopo servizi di osservazione e pedinamento, nel comune di Baronissi.

