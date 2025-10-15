Salerno, tenta furto nella struttura che ospita anche Radio Alfa. Arrestato 50enne di Pontecagnano

E’ stato identificato e fermato l’uomo che sabato mattina ha tentato un furto in un’area privata nella zona industriale di Salerno, in via Ferraiolo, dove si trova anche la sede di Radio Alfa.
Si tratta di un 50enne di Pontecagnano, già noto alle forze dell’ordine.
L’uomo, entrato in un parcheggio privato, rimasto bloccato dalla chiusura del cancello, ha cercato la fuga letteralmente distruggendo il vano motore del cancello dopo essere stato scoperto.
La polizia ha ricostruito quanto accaduto. Il 50enne era entrato nel parcheggio con un motorino risultato rubato qualche ora prima a Pontecagnano ma, nei giorni precedenti a sabato, si era reso protagonista di almeno altri due episodi criminali.
Avrebbe rubato l’auto del titolare di un’impresa attiva in un cantiere nella zona dei Picentini e successivamente sarebbe tornato nella stessa area per portare via anche altre due vetture, questa volta di proprietà di due operai che erano a lavoro e un furgone. E’ presumibile dunque che, sabato mattina, dopo aver notato il cancello aperto della struttura dell’area industriale, nonostante fosse chiara la presenza di dipendenti nei vari uffici, ha provato a portare via una vettura. Non riuscendoci ha rubato la spesa che era all’interno.
Scoperto poi è fuggito. Per gli investigatori, vista la sua particolare attenzione verso il motorino rubato, probabilmente all’interno del mezzo vi era altra refurtiva o oggetti prova dei suoi reati. Le indagini sono ancora in corso.
