Salerno, tassa di soggiorno aumentata di nuovo dopo pochi mesi. Ilardi, Federalberghi: “Ordinanza illegittima”

A Salerno aumenta nuovamente la tassa di soggiorono che per gli hotel a quattro stelle passa a cinque euro a persona.
Una stangata per coloro che arrivano in città come turisti arrivata a sorpresa visto che solo due mesi fa aveva subito un incremento.
L’aumento sarà valido dal primo giugno.
Aumenti che si aggiungono a quelli che erano stati previsti nel piano “Salva città” per far quadrare i conti del Comune. I nuovi rincari sono contenuti nelle delibere approvate dal commissario prefettizio, Vincenzo Panico, anche a causa delle congiunture internazionali, e per il perdurare delle difficoltà finanziarie dell’Ente.
Illegittima la delibera, secondo il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi che annuncia l’intenzione di chiederne l’annullamento per mancata consultazione con le associazioni di categoria, come invece previsto per legge.
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tassa di soggiorno
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