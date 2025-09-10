Salerno, sub di Molfetta con sindrome da decompressione salvato al Ruggi

10/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

Un sub di Molfetta con sindrome da decompressione ha rischiato di morire, dopo un bagno nelle acque del Cilento, ma è stato salvato dai medici dell’Unità Operativa Semplice di Medicina Iperbarica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

L’uomo era stato portato all’ospedale di Sapri in condizioni critiche, in quanto era disorientato, emodinamicamente instabile e con una severa alcalosi respiratoria, pertanto è stato deciso il trasferimento a Salerno dove, dopo aver eseguito tutti gli esami specialistici necessari e garantito il primo supporto terapeutico, è stato sottoposto a un trattamento iperbarico personalizzato della durata di oltre cinque ore. «La procedura – spiegano i medici – ha consentito di ottenere un significativo miglioramento, tanto da poter autorizzare il trasferimento al Pronto Soccorso per proseguire con ossigenoterapia ad alti flussi e con i controlli post-trattamento».

Grazie al lavoro attento di tutto il personale, e a un’ulteriore terapia di consolidamento eseguita nelle 24 ore successive, l’uomo è stato dichiarato fuori pericolo. Oggi il paziente è affidato alle cure del proprio medico di riferimento, che seguirà i controlli specialistici.  

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

