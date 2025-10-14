Salerno, stalking e insulti agli studenti di Medicina, sospeso professore Unisa

Divieto di esercizio della professione medica per un anno e la sospensione dal ruolo di professore universitario per Carmine Alfano, docente ordinario al Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria ‘Scuola Medica Salernitana’ dell’Università di Salerno nonché coordinatore della Scuola di specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.
I reati contestati dalla Procura di Salerno sono stalking, concussione, falso ideologico e truffa aggravata ai danni dello Stato. Le indagini sono scattate nel 2024 dopo la segnalazione inviata all’autorità giudiziaria dall’Ufficio legale e contenzioso dell’Università di Salerno relativa a notizie su presunti comportamenti inappropriati tenuti da Alfano che, all’epoca, era anche candidato sindaco a Torre Annunziata.
Fu accusato di essersi rivolto agli specializzandi con battute sessiste e omofobe instaurando “un clima di sopraffazione psicologica e paura”. Inoltre avrebbe imposto di citare i nomi di studenti in pubblicazioni e lavori scientifici svolti da gruppi di ricerca per i quali non avevano fornito alcun contributo. Infine avrebbe effettuato interventi di chirurgia estetica “pura”, ponendo il costo a carico del Servizio sanitario nazionale, in assenza dei presupposti di legge.
