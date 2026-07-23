Salerno sta perdendo la seconda posizione di città più popolosa della Campania. Il punto con Gianluza Sollazzo (Il Mattino)

La città di Salerno a fatica riesce a mantenere la seconda posizione di città più popolosa in Campania dopo Napoli. E’ però tallonata da Giugliano. Secondo i dati demografici del 2026, Salerno conta 125.104 residenti, mentre Giugliano sale a 125.097 abitanti. Giugliano guadagna residenti mentre Salerno li perde e il sorpasso potrebbe essere ufficializzato già alla prossima rilevazioni demografica.
La crescita della città dell’area nord di Napoli è sostenuta da decenni di espansione edilizia e prezzi delle abitazioni più accessibili, che hanno favorito un costante aumento della popolazione.
Per Salerno si tratta soprattutto di una curiosità statistica, ma il dato rilancia il tema delle dinamiche demografiche e dello sviluppo dell’intero territorio provinciale. Salerno è una città che sta progressivamente perdendo residenti svuotando e invecchiando. Non si tratta più di una percezione o di un fenomeno marginale, ma di una vera e propria emergenza strutturale che coinvolge dinamiche sociali, economiche e urbanistiche. Della questione abbiamo parlato con il collega del Mattino, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su calo popolazione a Salerno
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