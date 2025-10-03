Salerno in strada a sostegno della popolazione palestinese. La testimonianza

Un lungo corteo, pacifico e partecipato, ha attraversato questa mattina le strade di Salerno per manifestare a sostegno della popolazione palestinese. Studenti, cittadini, comitati, associazioni e rappresentanti sindacali si sono dati appuntamento in Piazza Amendola, da dove il serpentone si è mosso in direzione di Santa Teresa, sul lungomare cittadino.
La manifestazione, caratterizzata da bandiere della Palestina e striscioni con slogan contro la guerra e a favore dell’autodeterminazione dei popoli, ha voluto porre l’attenzione sulla drammatica situazione in corso nella Striscia di Gaza. Nel mirino dei manifestanti le politiche internazionali e l’escalation di violenza che continua a mietere vittime civili.
Un’attenzione particolare è stata rivolta anche alle vicende della “Flotilla”, la missione internazionale di attivisti che ha tentato di raggiungere le coste di Gaza per portare aiuti umanitari. I partecipanti al corteo hanno espresso piena solidarietà agli attivisti e condannato le azioni di disturbo e gli attacchi subiti dalle imbarcazioni.
Il corteo si è svolto in modo ordinato e non ha creato particolari disagi alla viabilità.
E’ intervenuto in diretta Antonio Apadula, Cgil
