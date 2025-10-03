Salerno in strada a sostegno della popolazione palestinese. La testimonianza

03/10/2025 Attualità, Politica, Primo Piano Nessun commento
Un lungo corteo, pacifico e partecipato, ha attraversato questa mattina le strade di Salerno per manifestare a sostegno della popolazione palestinese. Studenti, cittadini, comitati, associazioni e rappresentanti sindacali si sono dati appuntamento in Piazza Amendola, da dove il serpentone si è mosso in direzione di Santa Teresa, sul lungomare cittadino.
La manifestazione, caratterizzata da bandiere della Palestina e striscioni con slogan contro la guerra e a favore dell’autodeterminazione dei popoli, ha voluto porre l’attenzione sulla drammatica situazione in corso nella Striscia di Gaza. Nel mirino dei manifestanti le politiche internazionali e l’escalation di violenza che continua a mietere vittime civili.
Un’attenzione particolare è stata rivolta anche alle vicende della “Flotilla”, la missione internazionale di attivisti che ha tentato di raggiungere le coste di Gaza per portare aiuti umanitari. I partecipanti al corteo hanno espresso piena solidarietà agli attivisti e condannato le azioni di disturbo e gli attacchi subiti dalle imbarcazioni.
Il corteo si è svolto in modo ordinato e non ha creato particolari disagi alla viabilità.

E’ intervenuto in diretta Antonio Apadula, Cgil 

Ascolta
protesta cgil
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

