Salerno, slitta la fine dei lavori di ristrutturazione di Corso Vittorio Emanuele

Slitta ancora la fine dei lavori di ristrutturazione del secondo lotto di Corso Vittorio Emanuele a Salerno.
Il Comune ha concesso una proroga di 80 giorni all’RTI formato da Spinosa Costruzioni Generali e Co.Ge.Vi., incaricato dell’intervento da oltre 3,7 milioni di euro. La decisione è arrivata dopo la relazione del direttore dei lavori, che ha segnalato una serie di rallentamenti legati a circostanze impreviste.
Il cantiere, avviato l’8 settembre 2023, aveva già visto prolungare la scadenza al 20 agosto 2025 per effetto di una perizia di variante e delle sospensioni necessarie a garantire lo svolgimento in sicurezza delle due ultime edizioni di Luci d’Artista. Ora, la nuova proroga sposta il termine all’8 novembre 2025.
Tra le cause principali del ritardo figurano ritrovamenti archeologici lungo il tracciato e interventi extra per la sostituzione di sottoservizi deteriorati, lavori a carico di enti terzi che hanno comportato fermate parziali in vari tratti del corso.
