Sono 72 le donne uccise in famiglia in Italia nei primi undici mesi di quest’anno, in calo rispetto allo scorso anno, ma ad aumentare purtroppo le donne uccise da figli e quelle uccise dai genitori.
Il Lazio è la prima regione in Italia per numero di femminicidi con 12 donne uccise nel 2026. Subito dopo c’è la Campania a quota 11, di cui 5 nella sola provincia di Salerno, collocandosi al secondo posto della graduatoria provinciale nazionale con un incremento del 150% rispetto allo stesso periodo del 2025.
In Campania sono 2.368 i codici rossi avviati in Campania negli ultimi 12 mesi, con una media di 6 denunce al giorno. Il 75% dei reati commessi dagli uomini riguarda maltrattamenti in famiglia e stalking. I dati sono stati diffusi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un giorno di riflessione, di memoria e di azione, che ci invita a riflettere sul dramma che continua a colpire milioni di donne in tutto il mondo.
Noi abbiamo commentato i dati e parlato delle attività quotidiane dei centri antiviolenza con Rosy Salsano, responsabile del Centro Antiviolenza Leucosia di Salerno, gestito dall’Associazione Differenza Donna. Dall’inizio dell’anno il Centro Leucosia ha accolto le richieste di aiuto di circa 100 donne, numerose le telefonate che ogni giorno arrivano anche solo per consigli e informazioni.
Ascolta
Rosy Salsano del Centro Antiviolenza Leucosia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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