Salerno, scoperto dai Nas ambulante che vendeva “o pere e ‘o musso” abusivamente

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno, nel corso di servizi finalizzati a garantire la sicurezza alimentare svolti nella provincia di Salerno, hanno individuato un venditore ambulante di prodotti carnei abusivo.
In particolare nella città di Salerno, i Carabinieri del NAS, coadiuvati da personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salerno e dell’Asl, hanno ispezionato un motocarro utilizzato per vendere uno dei più tipici “street food” campani, “o pere e ‘o musso”.
Gli investigatori hanno però scoperto che l’attività era esercitata in modo del tutto abusivo.
Durante il controllo sono stati sottoposti a sequestro cinque chili di piedi e muso di vitello privi delle indicazioni sulla tracciabilità.
Stessa sorte anche per il motocarro, attrezzato con cabina per la vendita dei prodotti, risultato privo di assicurazione e già sottoposto a vincolo per la medesima violazione.
Al titolare è stata contestata anche una sanzione amministrativa per un’ulteriore violazione del codice della strada.
