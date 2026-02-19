Salerno, sciopero ad oltranza per gli studenti del liceo “Genovesi-Da Vinci”

Sciopero ad oltranza per gli studenti del liceo “Genovesi-Da Vinci” di Salerno, scesi in piazza per protestare contro la cronica carenza di aule.
Da oltre un anno i ragazzi sono costretti a condividere gli spazi didattici con l’istituto “Regina Margherita”, in attesa di una soluzione definitiva più volte annunciata ma mai concretizzata dall’amministrazione provinciale, l’ente competente in materia di edilizia scolastica.
Di fronte al prolungarsi dei disagi, gli studenti hanno deciso di inasprire la mobilitazione, annunciando che la protesta non si fermerà fino a quando non otterranno risposte certe e operative sui nuovi spazi.
Le parole di Mattia Pucci, rappresentante
Ascolta
protesta scuola
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.