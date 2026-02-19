Salerno, sciopero ad oltranza per gli studenti del liceo “Genovesi-Da Vinci”

19/02/2026
Sciopero ad oltranza per gli studenti del liceo “Genovesi-Da Vinci” di Salerno, scesi in piazza per protestare contro la cronica carenza di aule.

Da oltre un anno i ragazzi sono costretti a condividere gli spazi didattici con l’istituto “Regina Margherita”, in attesa di una soluzione definitiva più volte annunciata ma mai concretizzata dall’amministrazione provinciale, l’ente competente in materia di edilizia scolastica.

Di fronte al prolungarsi dei disagi, gli studenti hanno deciso di inasprire la mobilitazione, annunciando che la protesta non si fermerà fino a quando non otterranno risposte certe e operative sui nuovi spazi.

Le parole di Mattia Pucci, rappresentante

protesta scuola
