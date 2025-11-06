Salerno, riflettori puntati su ONMIC. Ospite Tea Luigia Siano

Ospite a Radio Alfa oggi Tea Luigia Siano, Direttore di ONMIC Formazione Srl impresa sociale.

ONMIC offre percorsi di formazione professionale e orientamento al lavoro per giovani, donne, categorie protette e soggetti che vivono un disagio economico o sociale.
Il punto di ascolto ONMIC di Salerno è a Torrione in Via Aurofino, 25 – telefono 089.724572. 
Per saperne di più visita la pagina web onmic.it. 

