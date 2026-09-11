Salerno ricorda Emma Bonino. Ne parliamo con Sofia Campana della Cellula Coscioni a Salerno

Con la scomparsa di Emma Bonino oggi l’Italia e l’Europa perdono una delle figure più libere e coraggiose della politica.
Ha trasformato la disobbedienza civile in metodo politico e ha fatto dei diritti umani, del garantismo e dell’europeismo la battaglia di una vita intera. La statura straordinaria della Bonino è stata ricordata anche dal sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. “La morte di Emma Bonino è una dolorosa notizia. Esprimo il più profondo cordoglio mio personale e del Comune di Salerno. Emma Bonino è stata una delle principali protagoniste della vita democratica del nostro Paese. Ha dedicato tutta la sua vita, con passione e coerenza, ai diritti personali e collettivi attraverso grandi battaglie civili ed importantissimi incarichi istituzionali e politici. Il suo coraggio e la sua tenacia sono stati uno straordinario esempio del senso più nobile della politica come servizio al bene comune. Donna di profonda cultura è stata capace anche di costruire ponti ed occasioni di dialogo con fedi, culture, ideologie diverse. Ha affrontato con grande dignità la tremenda sua malattia restando fino all’ultimo respiro impegnata per i suoi ideali. Così il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Domani intanto a Salerno ci sarà un’iniziativa pubblica promossa dall’Associazione Luca Coscioni. Noi ne abbiamo parlato in diretta con Sofia Campana della Cellula Coscioni a Salerno
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Campana su Bonino
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