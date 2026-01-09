Salerno, quattro rapine in poco più di un’ora, arrestato minore di origine egiziano

09/01/2026 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Un diciassettenne egiziano, residente a Potenza, è stato arrestato all’alba a Salerno. Il giovane è accusato di aver commesso quattro rapine in poco più di un’ora.

Tra le cinque e le sei e un quarto di questa mattina il minore, armato di coltello, ha seminato il panico in città derubando diversi passanti e infrangendo il vetro di un’auto per sottrarne il contenuto. La scia di colpi si è interrotta grazie alla tempestiva segnalazione di una delle vittime al numero unico di emergenza 112, che ha permesso alle volanti della Polizia di avviare un inseguimento e bloccare il ragazzo.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Il minore risulta avere piccoli precedenti per resistenza e porto d’armi.

Ascolta
interviste procura
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

Lascia un Commento