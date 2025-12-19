Salerno, protocollo Asl-IFEL per supportare gli utenti nella telemedicina

Asl Salerno e IFEL Campania (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale), hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede l’attività di accompagnamento e facilitazione digitale per supportare i pazienti che sono eleggibili alle visite di controllo attraverso la Telemedicina ma che non dispongono di adeguate competenze digitali.
A loro sarà offerto un supporto utile ad acquisire gli strumenti essenziali per accedere al servizio: indirizzo di posta elettronica, SPID/CE oppure della Carta Nazionale dei Servizi (CNS del Sistema TS).
Sarà superata, in tal modo, quella condizione che esclude, nei fatti, al cittadino la possibilità di accedere ai servizi, rendendo più complesso il loro percorso di cura, in special modo nei cittadini che risiedono nelle aree interne e marginalizzate del territorio salernitano.
