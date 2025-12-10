Salerno, primo incontro per la costituzione dei Comitati delle DMO 

Nella sede di Confindustria Salerno si è svolto il primo incontro ufficiale per la costituzione dei Comitati Promotori delle DMO, le organizzazioni tecniche deputate alla gestione delle destinazioni turistiche.
Il progetto, sostenuto da un’ampia coalizione che comprende Confindustria, Confesercenti, CNA, le principali associazioni agricole, gli ordini professionali e la Rete Destinazione Sud, mira a coordinare le strategie di promozione del territorio. L’obiettivo dichiarato dai partner è quello di superare la frammentazione attuale, avviando un dialogo strutturato tra associazioni di categoria, istituzioni e comunità montane. Le Dmo immaginate sono tre: Salerno, Sele-Tanagro, Cilento.
Ne abbiamo parlato con Michelangelo Lurgi, Presidente Gruppo Turismo Confindustria Salerno.
