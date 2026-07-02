Salerno Pride 2026, la Provincia rinnova il sostegno alla manifestazione

La Provincia di Salerno conferma il proprio patrocinio al Salerno Pride 2026, ribadendo l’impegno a favore dei diritti, dell’inclusione e del contrasto a ogni forma di discriminazione.
La manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, avrà come tema “Senza esclusione di corpi”, con l’obiettivo di promuovere il rispetto delle differenze, l’autodeterminazione e la libertà di ogni persona. Secondo l’Ente, sostenere il Pride significa contribuire alla costruzione di un territorio più aperto, capace di contrastare violenze e discriminazioni omofobiche, transfobiche e di genere.
L’appuntamento è fissato per sabato 4 luglio. Il raduno è previsto alle ore 18 in piazza Vittorio Veneto, davanti alla stazione ferroviaria di Salerno, mentre il corteo partirà alle 18.30 attraversando le principali strade cittadine fino a raggiungere Piazzetta Teatro Pasolini sul Lungomare Trieste.
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