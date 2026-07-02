Salerno Pride 2026, la Provincia rinnova il sostegno alla manifestazione

02/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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La Provincia di Salerno conferma il proprio patrocinio al Salerno Pride 2026, ribadendo l’impegno a favore dei diritti, dell’inclusione e del contrasto a ogni forma di discriminazione.

La manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, avrà come tema “Senza esclusione di corpi”, con l’obiettivo di promuovere il rispetto delle differenze, l’autodeterminazione e la libertà di ogni persona. Secondo l’Ente, sostenere il Pride significa contribuire alla costruzione di un territorio più aperto, capace di contrastare violenze e discriminazioni omofobiche, transfobiche e di genere.

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L’appuntamento è fissato per sabato 4 luglio. Il raduno è previsto alle ore 18 in piazza Vittorio Veneto, davanti alla stazione ferroviaria di Salerno, mentre il corteo partirà alle 18.30 attraversando le principali strade cittadine fino a raggiungere Piazzetta Teatro Pasolini sul Lungomare Trieste.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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