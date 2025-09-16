Salerno, presidio dei lavoratori precari della Giustizia davanti alla Prefettura

Presidio di circa 400 lavoratori precari della Giustizia davanti alla Prefettura di Salerno. La mobilitazione rientra nello sciopero nazionale indetto dalla Cgil e riguarda i circa dodicimila dipendenti assunti con i fondi Pnrr dal 2022, oggi con contratti a termine.
Al centro la richiesta di una stabilizzazione: i sindacati avvertono che senza soluzioni entro il 30 giugno 2026, quando scadranno gli attuali contratti, nove mila persone rischiano di restare senza lavoro. I fondi disponibili attualmente, come spiegato dal Governo, permetterebbero la stabilizzazione solo di tremila precari.
Prospettiva che, sottolineano dalla Cgil, metterebbe in crisi gli uffici giudiziari, dove questi lavoratori sono impiegati nell’Ufficio per il Processo, nel data entry e nelle attività di supporto tecnico.
A Salerno e provincia i precari coinvolti sono oltre quattrocento, tra Tribunale, Corte d’Appello, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania. Abbiamo raccolto la testimonianza di Ludovica Di Masi (Rsu Corte d’Appello di Salerno).
